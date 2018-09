Uit onderzoek blijkt: je kunt hetzelfde blijven eten en toch afvallen (nee, je hoeft er niet voor te sporten)

Een kleine aanpassing in je routine kan grote gevolgen hebben, zeker als je graag wat kilo’s kwijt wil raken. Onderzoekers van de Universiteit van Surrey kwamen er namelijk achter dat je lichaamsvet kunt verminderen als je anderhalf uur láter ontbijt en anderhalf uur éérder je avondeten nuttigt.

Lees ook: Au: vanaf deze leeftijd wordt afvallen een stuk lastiger

Het onderzoek telde zestien proefpersonen tussen de 29 en 57 jaar. Zij werden over twee groepen verdeeld, en beiden mochten eten wat ze normaal ook doen. Het verschil tussen de twee groepen was de tijd waarop zij aten: de ene groep hield het tijdstip aan waarop ze gebruikelijk hun eten nuttigen. De andere groep moest dat aanpassen: ’s ochtends anderhalf uur later en ’s avonds anderhalf uur eerder.

Minder trek

De groep die het eetgedrag aanpaste bleek minder honger te hebben gedurende de dag, en at minder snacks. Het gevolg? Juist: ze vielen af.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock