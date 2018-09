Twitter reageert op ‘nieuwe’ RTL Late Night: waar zijn de kaasstengels gebleven?

Gisteravond was de eerste aflevering van RTL Late Night, met niet Humberto Tan maar Twan Huys als presentator. En Twitter vond daar wat van.

De show trok 552.000 kijkers, wat de achttiende plaats opleverde in de top 25 best bekeken programma’s maandag. De eerste aflevering met Humberto Tan trok destijds 1,27 miljoen mensen. Onder andere Wesley Sneijder en zangeres Shirma Rouse schoven aan. De setting (een ‘loft-gevoel’ vanuit De Hallen in Amsterdam) en side kick (Lex Uiting) zijn nieuw. Huys wil het programma meer laten aansluiten bij ‘het gesprek van de dag’.

Aan het water

Of dat al echt goed gelukt is de eerste uitzending is de vraag. Twitter noemt het (naast een aantal positieve reacties) een saaie en stijve aflevering. Er wordt geopperd dat Beau van Erven Dorens een betere opvolger zou zijn geweest. Maar men vraagt zich ook af waarom er maar één vrouw aan tafel zat, alle gasten aan het water zaten, en waar de kaasstengels gebleven zijn.

Waar zijn we in godsnaam mee bezig. De eerste aflevering en maar één vrouw aan tafel. Het is schandalig. #RTLLN #rtllatenight — ❤️🐠❤️ Robin Draastens (@RobinDraastens) September 3, 2018

Jeetje wat stijf en super saai is #rtllatenight geworden, Twan leest gewoon alles op.. mis nu al vrolijke,losse en echt geïnteresseerde @HumbertoTan, ik haak af er is gewoon niks aan zo. — M Deuss (@MichaelDeuss) September 3, 2018

Saaie man die Twan. Volgens mij zou Beau toch een betere keuze zijn geweest. Ben benieuwd wie het met mij eens is. #rtllatenight — Erik (@erikvanderwel) September 3, 2018

Ben ik de enige die ineens geen zin heeft om @RTLLateNight te kijken? Ik mis nu al het losse van Humberto… #rtllatenight #nieuwseizoen #rtl4 — Laura Elise (@Lautje88) September 3, 2018

Alle gasten moeten aan het water blijkbaar. #rtllatenight — Mamamia (@mamamia208) September 3, 2018

Ik vind dit wel een goede ontwikkeling. Laat Twan Huys het simpele RTL-volk maar eens opvoeden en wat kennis bijbrengen. Werd tijd #rtlln #rtllatenight — stadjer (@ngkb887) September 3, 2018

Overigens is Twan Huijs echt een uitstekende journalist, supergoed voorbereid en een interviewer met diepte, je kunt je afvragen of dat de weg is die Late Night moet inslaan, aan zijn expertise zal het niet liggen in ieder geval! #rtlln #rtllatenight — Pim Scheffer✒ (@PimScheffer87) September 3, 2018

Is dit het? Geen band, geen grappen die de dag inleiden, dit is huiswerk! Zelfs Wesley kijkt alsof hij straks een herexamen moet doen. Waarom zo serieus? En een gast die niet op tv wil. #rtllatenight — markkoster (@markkoster) September 3, 2018

Bron: Nu.nl | Beeld: Hollandse Hoogte