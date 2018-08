Daar gaan we weer: tweede hittegolf komt er déze week nog aan

Augustus gaat ons weer verrassen met extreme hitte, zo luidt de voorspelling. Voor iedereen die zin had in koele nachten: we zijn nog niet van die zomer af. Er komt namelijk een nieuwe hittegolf onze kant op. En snel ook.

Lees ook

Zo zorg je extra goed voor jouw viervoeter tijdens een hittegolf

Later deze week kan het opnieuw tropisch warm worden in ons land. De temperaturen duiken niet onder de 25 graden.

Bijzonder

Overdag kan het dit weekend zeker weer 30 graden worden. Toch wordt het iets minder heet dan de vorige hittegolf die halverwege juli begon. Maar als het opnieuw dagenlang 25 graden is waarvan er minstens drie dagen een hogere temperatuur dan 30 graden wordt gemeten, dan is dat bijzonder. Het gebeurt niet vaak dat we te maken hebben met twee hittegolven in één zomer. Volgens de metingen is dat alleen in 1941 en in 2006 voorgekomen.

Minder extreem

Gelukkig wordt het dus niet extreem heet dit weekend. Temperaturen van rond de 38 graden hoeven we niet opnieuw te verwachten. Overigens is regionaal de hittegolf van juli nog niet eens ten einde. In regio’s zoals Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland is deze eerste hittegolf nog aan de gang. Daarom bestaat de kans dat we dit jaar te maken krijgen met de langste regionale hittegolf ooit. Ja, klagen is het zeker niet, deze zomer. Tenzij je meer van kou houdt… Dan is het nog zéker een aantal weken afzien.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock