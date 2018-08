De bloemetjes buiten zetten was nog nooit zo leuk: er bestaat nu een tulpenlikeur

Wijn gemaakt van peer, gin met popcornsmaak, suikerspin-wodka, wat bestaat er tegenwoordig niet allemaal aan bijzondere drankjes? Nou, likeur gemaakt van tulpen ontbrak nog in het rijtje. Maar ook dat is nu verleden tijd. Met deze tulpenlikeur kun je mooi de bloemetjes buiten zetten.

In de Amsterdamse Jordaan floreerde van 1684 tot 1982 Van Zuylekom, Levert & Co, een wereldberoemde distilleerderij. Vervolgens zakte de verkoop van het Amsterdamse bedrijf in en erfde de Amsterdamse ondernemer Merel Ligtelijn via een goede vriend in 2014 het papieren archief van de distilleerderij. Sindsdien speelde ze met het idee om het bedrijf nieuw leven in te blazen, maar hoe doe je dat?

Tulpenlikeur

Nou, met een bijzondere likeur dus. Ligtelijn wilde een nieuwe likeur maken, gemaakt van de tulp, omdat deze traditioneel zo nauw verbonden is met de historie van Nederland. Ze besprak haar idee met Frans Taselaar, gebiedsregisseur van de Zuidas. Hij zocht op dat moment een oplossing voor een braakliggend terrein op de Zuidas. Je voelt ‘m al aankomen: het idee voor een tulpenveld was geboren. Op het lelijke, braakliggende terrein werden 6.000 tulpenbollen geplant en een kleurrijk veld verscheen in volle glorie.

Tulpengin

De 6.000 tulpenbollen zijn nu geplukt en verwerkt in twee verschillende likeuren. Overigens moet je er wel snel bij wezen: er gaan 33 tulpen in een flesje, dus er is maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar. Prijs: €37,50 per flesje. Hebben? Klik dan hier. En heel leuk: Ligtelijn is inmiddels bezig met een tulpengin.

