Maak je weleens thuis een gin-tonic maar heb je het idee dat-ie nooit even lekker smaakt als op het terras? Geloof het of niet, maar dat kan komen door de manier waarop je het drankje inschenkt.

Geduld is een schone zaak, ook als het aankomt op het bereiden van een gin-tonic. Volgens cocktaildeskundige David T. Smith moet je namelijk beginnen met ijsblokjes in het glas doen, maar – hier gaan de meeste mensen de fout in – je zal wél even moeten wachten tot het ijs een beetje gesmolten is vóórdat je de gin eroverheen schenkt.

Lekker veel ijsblokjes

Waarom, horen we je denken. De ginkenner legt aan Good Housekeeping uit dat de gin en tonic beter met elkaar kunnen mengen wanneer de ijsblokjes een klein beetje gesmolten zijn en het drankje uiteindelijk een beter geheel vormt. Bang dat je gin-tonic waterig smaakt wanneer je met smeltend ijs te werk gaat? Volgens David is dat nergens voor nodig, zolang je maar genoeg ijsblokjes gebruikt. ‘Hoe meer ijs, hoe minder snel het smelt’, legt hij uit. Aha!

Bron: Good Housekeeping | Beeld: iStock