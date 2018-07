Deze 5 tips zorgen voor een ijzersterke relatie

Of je al meer dan tien jaar bij elkaar bent of pas een aantal maanden, een relatie draait altijd om geven en nemen. Het is dan ook niet gek dat je moet blijven vechten om die band tussen jullie goed te houden. Maar wij maken het nu iets makkelijker voor je.

Lees ook: Zo vaak hebben koppels na een relatie van 10 jaar nog seks

Met de onderstaande tips weet je zeker dat je alles uit je relatie haalt wat erin zit. En mocht de koek dan na jaren toch op zijn, dan heb je er in ieder geval voor gevochten.

1. Rituelen / gewoontes

Relatie-expert en socioloog Deborah Coan adviseert koppels om vooral veel rituelen en gewoontes samen te hebben. Dit hoeft echt niet elke dag, maar drink bijvoorbeeld wekelijks een kopje koffie samen en praat dan eens echt over wat je dwarszit of juist welke dingen er goed gaan in je leven. Of kies de vrijdagavond uit om heerlijk samen te ontspannen op de bank. Zo besteed je ook nog eens wat tijd aan elkaar. Wat ook helpt, is om bijvoorbeeld hetzelfde boek te lezen. Zo testen jullie gelijk of jullie hetzelfde over dingen denken. Gespreksstof genoeg, lijkt ons zo.

2. Maak een wandeling als je ruzie hebt

Een ruzie uitpraten duurt voor de één wat langer dan voor de ander. Maar als je eenmaal zover bent om het gesprek aan te gaan, doe dit dan wandelend. Dit zorgt er zowel letterlijk als figuurlijk vooral dat de neuzen weer dezelfde kant op staan. En het is ontspannend, frist je gedachten weer helemaal op en je bent ook nog eens sportief bezig.

3. Humor is de sleutel van geluk

Vaak beantwoorden mensen de vraag ‘waar val je op?’ met het antwoord ‘humor’. En laat dat nu eens de sleutel van jullie geluk zijn. Als je met elkaar kunt lachen en om dezelfde grappen dan weet je bijna dat je goed zit. Zelfs als je partner eens niet grappig uit de hoek komt, laat je hem met een glimlach toch zien dat je hem waardeert. Maar pas op: doe dit niet te vaak. Dat valt op en kan dan weer voor een deuk in het zelfvertrouwen van je partner zorgen.

4. Spendeer wat tijd in de slaapkamer

Eigenlijk zou je om twee redenen wat tijd in de slaapkamer moeten besteden: seks en slapen. Dat klinkt vrij logisch, maar heb je er wel bewust over nagedacht dat dit de elementen zijn van een sterke relatie? Wees open over je behoeften op seksgebied: wat wil jij nog eens proberen? Wie weet, denkt je partner er wel net zo over. Nieuwe dingen proberen en erover praten, zorgt voor een sterke relatie.

Als je dan een wilde avond achter de rug hebt, vallen jullie samen in een diepe slaap en worden jullie hopelijk weer uitgerust wakker. Stress en irritaties – die je onder andere krijgt door slechte nachten – zijn dan als sneeuw voor de zon verdwenen.

5. Blijven knuffelen

Pak elkaar nog maar eens goed vast, want ook knuffelen kan je relatie versterken. Bij een aanraking als een knuffel komen er verschillende stofjes vrij, zoals dopamine. Dit zorgt ervoor dat je seksuele verlangens worden verhoogd. Maar tegelijkertijd zorgt het hormoon oxytocine ervoor dat je geluksgevoel wordt aangewakkerd. Een goed seksleven met een gelukkige partner, dat is toch wat we willen?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock