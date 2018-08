Krijgen we na deze snikhete zomer nu juist een ijskoude winter?

Goed, allemaal fijn hoor, al die warmterecords… Maar kunnen we ons al bijna gaan klaarmaken voor een ijskoude winter, na deze snikhete zomer?

Ah, jammer…

Heeft dat met elkaar te maken, een warme zomer en daaropvolgend een extra koude winter? Helaas voor alle koukleumen: ja, dat hangt wel redelijk samen.

Technisch verhaal

Het heeft allemaal te maken met extra poolijs dat smelt in een extreem hete zomer. De atmosfeer houdt daar daarom meer vocht vast en dat vocht druppelt later weer als regen over de wereld. Een beetje ingewikkeld is het wel, maar door dat vocht komt er een hogedrukgebied naar de polen, waardoor er juist koude lucht van de polen af waait en jawel, ook onze kant op komt.

Kom maar door met die witte Kerst!

Dus als we de kenners mogen geloven, dan wordt het flink bibberen zo in december en januari. Bereid je maar voor op ochtenden de autoruiten krabben, veel schaatsen en wie weet zelfs een witte kerst. En je kunt dus niet vroeg genoeg die dikke winterjas kopen…

