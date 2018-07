Zomers recept: buddhabowl met krokante avocadoreepjes

Het laatste waar we zin in hebben als buiten de zon lonkt, is zwaar tafelen. Maar gisteren stond er al een salade op tafel – en die dag ervoor ook. Ga eens voor lekker licht en anders dan anders.

Wat dacht je bijvoorbeeld van een buddhabowl vol kikkererwten, sla, spekblokjes en meer? En met de krokante avocadoreepjes is-ie helemaal af.

Benodigdheden (voor 4 personen):

2 avocado’s

peper en zout

100 g bloem

1 ei, losgeklopt

120 g paneermeel

150 g gerookte spekblokjes

200 g quinoa

220 g kikkererwten uit blik

2 tl gerookt paprikapoeder

2 tl chilipoeder

snufje kurkuma

100 g gemengde sla

1 el sesamzaadjes

Voor de dressing:

1 klein bosje koriander

10 takjes bieslook

200 ml Griekse yoghurt

wasabipasta naar smaak

peper en zout

Bereiding:

Warm de oven voor op 220°C. Snijd de avocado’s in de lengte doormidden, verwijder de pit en de schil. Snijd het vruchtvlees in halve maantjes en kruid met peper en zout. Haal de partjes eerst door de bloem, dan door het losgeklopte ei en als laatste door het paneermeel. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 15 minuten in de oven. Keer ze na 8 minuten om. Bak ondertussen het spek krokant in een koekenpan zonder boter of olie. Kook de quinoa gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Meng een scheut olijfolie door de kikkererwten en kruid met het paprikapoeder, chilipoeder, de kurkuma en wat peper en zout. Bak ze 10 minuten in een hete pan. Snijd de bieslook en koriander fijn en meng alle ingrediënten voor de dressing. Verdeel de quinoa, kikkererwten, sla en avocadopartjes over vier kommen. Bestrooi met de spekblokjes, giet de dressing eroverheen en garneer met sesamzaadjes.

Beeld: iStock