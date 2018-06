Dobber jij komende zomer op een opblaasunicorn? Dan loop je eigenlijk alweer achter. Een alpaca floatie is de nieuwste pool float die je moet hebben en hij is deze week voor een prikkie te koop bij déze winkel.

Alpa-koopje!

Het pastelkleurige beest met een té vrolijk smoeltje ligt deze weken in de schappen van de Etos. En voor een nog schappelijk prijsje ook; slechts € 16,99 in plaats van € 29,99, zo valt te lezen in de nieuwste folder van de drogisterijketen.

Voor ieder wat wils

De alpaca is maar liefst 120cm groot, dus daar kun je in je eentje triomfantelijk op relaxen (of zelfs heel knus met z’n tweeën). Niet zo’n dierenlover, maar wil je wel hipper dan hip het zwembad in? Dan heeft Etos ook nog een suikerspinroze opblaasbare schelp in de aanbieding voor € 13,99. De unicorn is nog wel goed voor het droog houden van je cocktail: een opblaasbare drankhouder van het magische dier is al voor € 0,99.

Opschieten

In de folder staat groot ‘op = op’ vermeld, wat doet vermoeden dat de alpaca’s en andere zwembadaccessoires als warme broodjes over de toonbank gaan (voor zover je dat zelf nog niet kon bedenken). Wil je er dus één scoren, haast je dan als een razende naar winkel. De aanbiedingen zijn geldig tot en met 1 juli.

Beeld: iStock