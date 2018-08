Bijzonder mooi: híer kijk je de komende nachten naar héél veel vallende sterren

De komende nachten zijn tientallen vallende sterren per uur te zien. Met als hoogtepunt de nacht van zondag 12 op maandag 13 augustus. Dan schieten per uur zo’n veertig tot zestig meteoren door de hemel.

Lees ook

Heb jij ‘m gezien? 10x de meest hilarische tweets over de bloedmaan

Híer moet je zijn

Tijdens een heldere avond of nacht kun je deze ‘Perseïden-meteorenzwerm’ met het blote oog in de buitenlucht zien. Maar er zijn ook een aantal sterrenwachten die een kijkavond organiseren. NU.nl verzamelde de beste plekken in het land om komend weekend van de voorspelde sterrenregen te genieten.

Sterrenwacht Mercurius – Dordrecht

Deze sterrenwacht houdt zijn deuren op zaterdagavond tot middernacht open. Bezoekers kunnen door de Carl Zeiss-telescoop meekijken vanuit de gemotoriseerde aluminium koepel. Reserveren is niet nodig.

Waar: Baanhoekweg 75, Dordrecht

Wanneer: zaterdag 11 augustus, van 13.00 tot 00.00 uur

Prijs: 3,25 euro voor volwassenen, 2,25 voor kinderen tot en met 12 jaar

Meer informatie

Vallende sterren kijken in de Schoorlse Duinen – Schoorl

Voor wie meer over de sterren wil leren, organiseert Staatsbosbeheer samen met de Alkmaarse vereniging voor weer- en sterrenkunde Metius een speciale avond. Op zondagavond klimmen bezoekers naar de hoogste duin. De gidsen van Metius geven ter plaatse meer informatie. Bij slecht weer is er een binnenprogramma.

Waar: Oorsprongweg 1, Schoorl

Wanneer: zondag 12 augustus van 21.30 tot 23.00 uur

Prijs: 8 euro

Meer informatie

Volkssterrenwacht Bussloo – Bussloo

Sterrenwachtvoorzitter Alex Scholten geeft op vrijdag 10 augustus een voordracht in deze volkssterrenwacht. Hij legt dan uit dat deze vallende sterren niets met sterren te maken hebben, maar slechts stofdeeltjes zijn in ons eigen zonnestelsel. Ook laat hij zien wat er aan de zomerhemel zichtbaar is aan sterrenbeelden, nevels en andere interessante objecten.

Waar: Bussloselaan 4, Bussloo

Wanneer: vrijdag 10 augustus, vanaf 20.00 uur

Prijs: volwassenen 5 euro, kinderen tot en met veertien jaar 2,50 euro

Meer informatie

Meteoren waarnemen – Groesbeek

Op zondagavond is er een waarneemavond op camping Klein Amerika. Liggend op een matras of veldbed bekijken bezoekers de sterrenhemel. Er zijn ook sterrenkijkers aanwezig om andere interessante objecten waar te nemen. Bezoekers wordt gevraagd zelf te denken aan warme kleding, een matje of bedje en wat eten en drinken.

Waar: Klein Amerika 3, Groesbeek

Wanneer: zondag 12 augustus van 21.00 tot 02.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Kijk hier voor meer plekken om de sterrenregen te bewonderen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock