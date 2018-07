Aftellen! Orange Is The New Black seizoen 6 is bíjna hier en dit is de kersverse trailer

Terwijl alle tv-programma’s aan hun zomerstop beginnen en series massaal toe zijn aan hun series finale, zijn er gelukkig ook nieuwe dingen in aantocht. Over krap drie weken keert publiekslieveling Orange Is The New Black terug naar Netflix met een spiksplinternieuw seizoen waar zojuist de eerste trailer van verschenen is. En het beloven zware afleveringen te worden voor de vrouwen van Litchfield Penitentiary…

Rebellen

In het vijfde seizoen kwamen de vrouwen van Litchfield in opstand tegen het waardeloze bestuur van de gevangenis. Tijdens deze rebellie vielen er onbedoeld een paar doden en gewonden: de dames krijgen daar in het nieuwe seizoen de rekening van gepresenteerd…

Het gevangenisleven 2.0

De vrouwen zijn massaal overgeplaatst naar de ‘max security’-afdeling in een andere gevangenis en tussen de zware criminelen is het gevangenisleven een stuk minder gemoedelijk. Enerzijds zijn de vrouwen er een stuk gewelddadiger. Tegelijkertijd probeert het bestuur Piper (Taylor Schilling), Taystee (Michelle Brooks), Nicky (Natasha Lyonne) en Red (Kate Mulgrew) tegen elkaar uit te spelen. De grote vraag is nu: houden hun eerder gemaakte vriendschappen stand onder dreiging van een levenslange celstraf? Of kiezen ze ervoor om hun eigen hachje te redden?

Dubieus

Opvallend is de afwezigheid van Piper’s verloofde Alex (Laura Prepon). In het verleden was ze niet altijd eerlijk tegen haar gevangenisvriendinnen, wat haar afwezigheid in ‘max security’ verdacht maakt. Of zet Netflix de kijkers bewust op het verkeerde been? En Stella (Ruby Rose) zat toch ook in de ‘max’? Wellicht heeft ze nog een zuur appeltje met Piper te schillen!

Het zesde seizoen van Orange Is The New Black staat vanaf 27 juli in z’n geheel op Netflix. Bekijk de trailer in onderstaande video:

