Yes! De trailer van ’13 Reasons Why’ seizoen 2 is hier!

Na de release van een veelbelovende teaser afgelopen week heeft Netflix nu dan éindelijk de eerste echte trailer van het nieuwe seizoen van 13 Reasons Why gedeeld. Voor wie dacht dat het verhaal nooit zo spannend meer zou kunnen worden nu er geen tapes meer in het spel zijn; be prepared…

Lees ook

Zien: de eerste beelden van het tweede seizoen van ’13 reasons why’

Dit wordt nagelbijten

We moeten eerlijk zeggen; na het zien van de trailer weten we nog steeds niet helemaal waar het tweede seizoen nu exact om draait – plots hebben we 13 questions why – maar de spanning belooft dit seizoen opnieuw als een razende op te lopen. Lang hoeven we gelukkig niet meer te wachten op de nieuwe afleveringen; het tweede seizoen is al vanaf 18 mei (volgende week vrijdag!) te zien op Netflix.

Beeld: Still uit video