Schrikeffect 2.0: ‘té enge’ teaser van horrorfilm ‘The Nun’ verbannen van Youtube

YouTube heeft een spotje voor de nieuwe horrorfilm The Nun verbannen. De teaser werd, nadat op Twitter flink wat mensen lieten weten zich dood geschrokken te zijn, te eng bevonden door het videoplatform.

Pieste je al in je broek bij ‘The Conjuring’? Wacht maar tot je de trailer van ‘The Nun’ ziet

Holy s…!

De zes seconde durende clip begint met het bekende volume-icoon van Apple, dat achteruit liep naar de stille modus. Net op dat moment komt ineens de horror-non uit de film met veel lawaai in een closeup in beeld. De teaser is nog steeds te bekijken op YouTube, maar wordt niet meer als reclame voor andere filmpjes uitgezonden.

‘Niet kijken!’

De ophef over het spotje begon met een waarschuwing van een twitteraar, die mensen die snel van slag zijn aanraadde vooral weg te kijken als ze het volume-icoon zagen in een van de reclamespotjes op YouTube. De tweet werd 137.000 keer geliked en en 133.000 keer gedeeld. Uiteindelijk reageerde YouTube, dat meldde dat de teaser niet binnen het ‘choquerende content-beleid’ van de site viel en werd verwijderd.

The Conjuring

The Nun is een spin-off van The Conjuring 2. Het script is van James Wan, die ook The Conjuring, The Conjuring 2 en de Annabelle-films uit dezelfde reeks schreef. The Nun draait vanaf 6 september in de Nederlandse bioscopen.

Kun jij ‘m wel aan? Bekijk de veelbesproken korte teaser in onderstaande video:

