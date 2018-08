Bijna dagelijks verschijnen er nieuwe films en series op streamingsdienst Netflix, waar de media volop over bericht. Minder vaak zien we artikelen voorbijkomen over favo programma’s en films die verdwijnen van het platform. Omdat we van de titels waarvan de laatste dagen op Netflix geteld blijken bést een beetje geschrokken zijn, besloten we ze dit keer toch even met je te delen…

Neeeeeeeee!

Een boel programma’s lijken op 8 september volledig te verdwijnen. Waarom? Deze series zijn al sinds de lancering van Netflix, vijf jaar geleden, beschikbaar op de streamingsdienst, waardoor veel licenties aflopen. Wat echt vreselijk balen is, is dat veel van deze series – nog steeds – hartstikke populair zijn. Het gaat onder meer om:

How I Met Your Mother

Modern Family

New Girl

Prison Break

Sons of Anarchy

Lie To Me

White Collar

Sprankje hoop

Gelukkig is er nog een heel klein sprankje hoop: er bestaat een kans dat Netflix toch gaat proberen de licenties te verlengen, zegt Netflix-Nederland. Tegelijkertijd staat die einddatum er niet voor niets en kunnen we er maar beter rekening mee houden dat deze series (voorlopig) écht niet meer te bekijken zijn na 8 september.

Dit is dus hét ultieme moment om een serie-avondje met je hubby, beste vriendin of kids in te plannen. Snik.

