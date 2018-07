Eerste trailer én startdatum van nieuw seizoen ‘Riverdale’ bekend

De seizoensfinale van Riverdale afgelopen voorjaar was een zenuwslopende. Niemand minder dan de vader van Betty bleek de moordlustige ‘Black Hood’ te zijn en Archie werd op school gearresteerd voor een moord; een nasty plan van zijn schoonvader, Hiram Lodge. Was je in shock? Uit de kersverse eerste trailer van het komende seizoen blijkt dat het nog vele malen gekker kan…

Comic Con

Op de jaarlijkse Comic Con International in San Diego, waar het nieuwste op het gebied van films, series en meer voorbijkomt, verschenen gisteravond de eerste beelden. Daarbij werd tevens bekendgemaakt dat Riverdale op 10 oktober (aftellen maar!) terugkeert op Netflix.

Uhm… Wát?!

Toegegeven, een groot deel van de trailer bestaat uit fragmenten uit de vorige seizoenen (wél een fijne opfrisser voor je geheugen). Maar halverwege neemt het voorproefje een duistere wending die we niet aan zagen komen. Het absolute hoogtepunt (of dieptepunt, t’is net hoe je het bekijkt) van de trailer is een duister sekteritueel, waarbij de tweeling van Betty’s zus ogenschijnlijk worden geofferd bij een kampvuur. Wordt dit het schokkendste seizoen van Riverdale tot dusver?

