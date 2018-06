Pieste je al in je broek bij ‘The Conjuring’? Wacht maar tot je de trailer van ‘The Nun’ ziet

Toen in 2013 The Conjuring in de bioscoop verscheen, zorgde de film wereldwijd voor rillingen, kippenvel en nachtmerries bij het publiek. De paranormale thriller werd als uitzonderlijk eng ervaren en maakte diepe indruk op liefhebbers van het griezelgenre. Vandaag is de trailer van The Nun verschenen, een prequel van de filmhit. Nu wordt duidelijk waar alle ellende mee begon…

Guess who’s back…

Kijkers maakten eerder al kennis met ‘the nun’ in The Conjuring 2 (2016), waarin een demonische non psychologische spelletjes speelt met een Engelse familie.

Doodeng

Deze spin-off en chronologisch gezien voorloper van beide Conjuring-films, speelt zich af in de middeleeuwen. In The Nun worden een priester en een jonge novice, een nieuweling, door het Vaticaan naar een Roemeens klooster gestuurd. Daar heeft één van de nonnen onder verdachte omstandigheden zelfmoord gepleegd. In de catacomben van het klooster stuiten de twee, zuster Irene en pater Burke, op de doodenge demon Valak, die de vorm van een non heeft aangenomen.

Gluren met één oog dicht

The Nun is alweer de vijfde film in de The Conjuring-reeks, waartoe ook de films rond pop Annabelle behoren. Corin Hardy (The Hallow) heeft de regie voor zijn rekening genomen en aan de angstaanjagende eerste beelden te zien heeft hij een prima klus geklaard. Durf jij te kijken? Je ziet The Nun vanaf 6 september te zien in de bioscoop.

Bekijk de trailer in onderstaande video:

