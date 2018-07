The Vampire Diaries is al sinds 2009 een enorme televisiehit. Om het succes uit te kunnen breiden, volgde er in 2013 een eerste spin-off: The Originals. Die serie maakt komend najaar plaatst voor een nieuwe bovennatuurlijke spin-off van het origineel en de net verschenen eerste trailer smaakt naar meer!

Speciaal onderwijs

In Legacies, dat doet denken aan een een combinatie van Twilight, Gossip Girl en X-Men, keren we terug naar Mystic Falls. We volgen we de leerlingen van de Salvatore School. Op het eerste gezicht (en voor zover de buurtbewoners weten) is dit een normale kostschool waar de scholieren kampen met alledaagse zaken als examens, vriendschap, liefde en romantiek. Maar de Salvatore School is net iets anders dan andere scholen.

‘Hou je in. HOU JE IN’

Hier bestaan de studenten namelijk uit vampiers, weerwolven en andere bovennatuurlijke figuren. Ze leren dan ook niet alleen de reguliere schoolvakken, maar ook om hun duistere krachten in de bedwang te houden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan…

Oude bekenden

De hoofdrol in dit nieuwe hoofdstuk van de Vampire Diaries-saga is voor Danielle Rose Russell. Zij zal opnieuw in de huid kruipen van Hope Mikaelson, de dochter van een oppervampier en een voormalige weerwolf, die we al een aantal keer voorbij zagen komen in The Originals. Zij zal niet het enige bekende gezicht zijn voor de fans: Matthew Davis keert na The Originals en The Vampire Diaries terug als mentor Alaric Saltzman.

Netflix

Legacies gaat op 25 oktober van start in Amerika. Wanneer we de serie in Nederland kunnen gaan bekijken is nog niet bekend, maar aangezien de twee eerdere series allebei te zien zijn bij Netflix, gokken we ook ditmaal op de streamingsdienst. Kom maar door!