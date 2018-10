Bingen maar! Voor deze nieuwe Netflix-parels blijf je thuis in oktober

Of je het nu wilt of niet: oktober is aangebroken. Dat betekent niet alleen definitief afscheid nemen van slippers en zomerjurkjes, maar óók nieuw bingemateriaal. De onderstaande films en series kun je vanaf deze maand streamen op Netflix.

Lees ook

Deze nieuwe serie is de ultieme combi tussen ‘The Bodyguard’ en ‘Homeland’

Series:

Meateater (seizoen 7) – vanaf 2 oktober

Big mouth (seizoen 2) – vanaf 5 oktober

YG future strategy office – vanaf 5 oktober

Little things (seizoen 2) – vanaf 5 oktober

Het Spaanse antwoord op Gossip Girl, Élite – vanaf 5 oktober

Terrace house: opening new doors (part 4) – vanaf 9 oktober

Riverdale (seizoen 3) – vanaf 11 oktober

The curious creations of Christine McConnell – vanaf 12 oktober

Fightworld – vanaf 12 oktober

De nieuwe Michiel Huisman-serie The haunting of Hill house – vanaf 12 oktober

Het romantische drama Wanderlust – vanaf 19 oktober

De ultieme combinatie tussen The Bodyguard en Homeland; Bodyguard – vanaf 24 oktober

Films:

Operation finale – vanaf 3 oktober

Malevolent – vanaf 5 oktober

Private life – vanaf 5 oktober

Illang: the wolf brigade – vanaf 19 oktober

Het Utøya-drama 22 July – vanaf 10 oktober

De weerzinwekkende horrorfilm Apostle – vanaf 12 oktober

Errementari: the blacksmith and the devil – vanaf 12 oktober

Komedies:

Joe Rogan: strange times – vanaf 2 oktober

Mo amer: the vagabond – vanaf 8 oktober

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Still