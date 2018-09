Sommige horrorfilms maken je op een subtiele manier bang. Er is een hoop spanning met hier en daar een schrikmoment, maar écht enge beelden blijven je uiteindelijk vaak bespaard. Een nieuwe film van Netflix, Apostle, is níet zo’n film. De eerste trailer maakt meer dan duidelijk – we gruwelen nog steeds na – dat je een héleboel narigheid voor je kiezen krijgt.

Lees ook

De kogel is door de drugsvilla: er komt een Penoza-bioscoopfilm!

Ogen dicht, play

Dan Stevens (Downton Abbey, Beauty And The Beast) speelt de gekwelde Thomas Richardson. Hij reist af naar een eiland, om zijn zusje Andrea (Lucy Boynton) bij een vage sekte weg te halen. Dat wordt nog een lastig verhaal: de ‘profeet’ Malcolm (Michael Sheen) runt geen vredige commune, maar een keiharde religieuze cultus.

Martelingen

Ongehoorzaamheid wordt bestraft met de meest bizarre, bloederige martelingen. Echt, zelfs de trailer is niet voor tere zielen. Malcolm en zijn club wil je niet boos maken, da’s meteen duidelijk. Richardson moet onopvallend een uitweg zien te vinden, of de gevolgen zijn verschrikkelijk.

Keihard

Apostle is geschreven en geregisseerd door Gareth Evans, die eerder verantwoordelijk was voor de keiharde actiefilm The Raid en de bejubelde sequel. De film is vanaf 12 oktober te zien op Netflix.

Bekijk – op eigen risico – de eerste, huiveringwekkende trailer van de film:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: still