We gaan weer nazomeren: er is zon (en warmte!) in aantocht

Het weer wordt de komende dagen aanzienlijk beter. Het blijft de komende dagen droog en de temperatuur gaat vrijdag en zaterdag vrijwel zeker boven de 20 graden uitkomen. Dat stelt Weerplaza dinsdag op de eigen website. Het betekent goed nieuws na de relatief natte en koude start van oktober.

‘Steeds vaker zon’

“We spreken woensdag nog van een overgangsdag”, stelt meteoroloog Raymond Klaassen. “In het noorden kan nog een bui vallen in de ochtend, maar elders blijft het vrijwel overal droog. Er zijn wolkenvelden, maar gaandeweg de dag breekt de zon steeds vaker door.”

‘Boven de 20 graden’

Donderdag markeert de grote omwenteling van het weer. “Dan zijn er perioden met zon”, belooft Klaassen. “De kans op neerslag is klein en de temperatuur klimt uit het dal.” In het grootste deel van het land tikt het kwik de 18 graden aan. Vrijdag kan het in het binnenland al tussen de 20 en 22 graden worden. In het weekend blijft de zon volop schijnen en loopt de temperatuur nog verder op: van 18 graden aan zee tot 23 graden dieper landinwaarts.

Kleine domper

Het mooie weer is trouwens niet van lange duur. Zaterdagavond neemt vanuit het westen naar verwachting de bewolking toe en volgt er later regen. In de nacht en ochtend van zondag is het vervolgens nat als een front van west naar oost passeert. Ook waait het waarschijnlijk enige tijd fors; het wordt mogelijk zelfs even stormachtig aan zee. In de loop van de dag klaart het wel weer op, maar ook dan waait het. De maxima liggen rond 15 graden.

