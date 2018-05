De live action-versie van ‘The Little Mermaid’ komt eraan en dít is de trailer

Terwijl Disney hard werkt aan een aantal live action remakes van hun tekenfilmklassiekers – onder meer Aladdin, Dumbo en The Lion King zijn in de maak, zijn er meerdere filmmakers die hun geld inzetten op een klassiek sprookje in een nieuw jasje. Zo is er een niet-Disney live action-versie van De Kleine Zeemeermin onderweg, waarvan de volledige trailer nu onthuld is.

Lees ook

Té cute: Disney onthult eerste beelden van live action-remake Dumbo

Geen Disney

De nieuwe film is losjes gebaseerd op het originele sprookje uit 1836 van de Deense schrijver en dichter Hans Christian Andersen, en heeft dus niets met Disney (dat overigens wél bezig is met een The Little Mermaid-remake) te maken. De zeemeermin heet in dit sprookje dan ook geen Ariel, maar Elizabeth en wordt gespeeld door actrice Poppy Drayton die je ooit voorbij kunt hebben zien komen in de Britse serie Downton Abbey. De rest van de cast bestaat uit onder anderen Shirley MacLaine (Coco Chanel, Glee), William Moseley (The Chronicles of Narnia) en Gina Gershon (Brooklyn Nine-Nine).

Is ze echt, of…?

De film speelt zich af in de Amerikaanse staat Mississippi en volgt een jong meisje en haar oom, een journalist. Zij ontdekken in een rondreizend circus een vrouw waarvan ze denken dat zij weleens de échte ‘kleine zeemeermin’ zou kunnen zijn.

Niet overal op het witte doek

Deze versie van The Little Mermaid zal naar verwachting geen wereldwijde bioscooprelease krijgen, maar enkel vertoond worden in de Amerikaanse bioscoopketen AMC Theaters (dat overigens met 661 bioscopen in de USA de grootste keten van The States is). Daar gaat de film 17 augustus in première. Voor Nederlandse liefhebbers is het hoogstwaarschijnlijk wachten totdat Netflix of Videoland de film aan hun aanbod toe zullen voegen.

Beeld: Giphy

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.