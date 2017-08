Klaar voor de herfst? Nu wel: er bestaan Pumpkin Spice Bath Bombs

Met alle regen deze zomer lijkt het alsof de herfst al begonnen is. Wat is er dan beter dan daaraan toe te geven en je onder te dompelen in deze nieuwe bath bombs, die ruiken naar – jawel – pumpkin spice?

Want zeg je pompoenen, dan zeg je herfst. En aangezien dit seizoen eigenlijk nog maar een maand van ons verwijderd is – waar is de zomer gebleven? – beginnen we al langzaam in de sfeer te komen. Je kon pumpkin spice al drinken bij onder andere Starbucks, maar nu kun je er ook nog eens heerlijk in badderen.

Geur van herfst

Atlantic Fizz is het bedrijf achter deze geniale bath bombs en voor ongeveer 3.40 euro heb jij al de herfst in huis (excl. verzendkosten). Ook hebben ze nog heerlijke andere geuren, zoals Cinnamon Bun en Harvest Apple. Tijd voor wat me-time met een heerlijk bad?

~pumpkin spice bath bombs! Een bericht gedeeld door Atlantic Fizz (@shopatlanticfizz) op 19 Aug 2017 om 6:28 PDT

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Instagram