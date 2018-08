Hypnose, werkt dat nou echt? Dit zegt de wetenschap

Door tv-programma’s waar mensen onder hypnose de gekste opdrachten uitvoeren is het beeld dat we hebben over hypnose vooral een vorm van vermaak. Maar hypnose kan ook gebruikt worden als aanvulling op bijvoorbeeld therapie.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat hypnose effect heeft bij pijnbestrijding en bijvoorbeeld mensen helpt die van het roken af willen komen. Ook als je graag wat kilo’s kwijt wil raken is hypnose een goede optie. Onderzoekers zeggen dat de deelnemers van het onderzoek die wel aan hypnose deden dubbel zoveel gewicht verloren dan degenen die dat niet deden.

Hoe werkt het

Er zijn bij hypnose twee stadia. Het eerste stadium is de introductie waarbij de therapeut vraagt je te concentreren op zijn of haar stem. Daarna wordt de suggestie gewekt, in tv-programma’s is dat het deel waar de kandidaat de opdracht uit gaat voeren. In therapie wordt de client in dit deel door hypothetische situaties geleidt, die hierna uit de weg kunnen worden gegaan als ze in het echte leven gebeuren.

Mate van beïnvloeding

Overigens reageert maar 20% van de bevolking hevig op hypnose, en heeft het op 20% juist nauwelijks effect. Het overige aantal scoort er tussenin. Toch kan iemand die laag scoort op de beïnvloeding van hypnose er wel baat bij hebben.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock