Hotspot: in dit hostel zit een restaurant om van te watertanden

Is een hotel niks voor jou, en voel je je ook niet thuis in een hostel? Dan is Via het perfecte hostel voor jou. Via heeft namelijk het ‘hostel’ concept met de service van een hotel. Naast dit geweldige concept zit er in Via ook het restaurant The Dude: zij serveren al jou gekke cravings: eindelijk kan je toegeven aan je craving naar die dikke vette burger.

Lees ook: moeten we heen: in dit restaurant in Amsterdam is alles roze

Het eten en drinken in The Dude is geïnspireerd door de tradities van de Amerikanen. Van de hamburger tot en met de hot dog. Ook de taco’s mogen natuurlijk niet ontbreken in het menu.

Na twee locaties in Londen opende het hostel Via in september zijn deuren in Diemen-Zuid. Met 744 bedden, The Dude, een cinemaroom en multifunctionele gemeenschappelijke ruimtes – allemaal in nineties-stijl ingericht – helpt Via de gasten om de stad met een frisse en creatief oog te ontdekken.

Wij zijn enthausiast.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome