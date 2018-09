Flairs Vijf: 5x de leukste bordspellen voor het hele gezin

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we – nu de herfst voor de deur staat en we ons weer vaker binnenshuis moeten vermaken – vijf keer de leukste bordspellen op een rij.

1. Candy Crush

Spelers: 2 tot 6

Leeftijd: 8 – 99

Speeltijd: 30 minuten

Na het grote succes van Candy Crush, dat via Facebook te spelen is, vond Just Games het tijd om het spel naar de huiskamer te halen. In dit puzzelavontuur ga je de strijd aan met je tegenspelers. Wie als eerste de kers in het midden bereikt, wint het spel.

‘Candy Crush’ is verkrijgbaar bij Bol.com voor €19,95.

2. 30 Seconds

Spelers: 3 tot 24

Leeftijd: 3 – 99

Speeltijd: 30 minuten

Dit spel speel je in teams. Eén iemand probeert in dertig seconden zoveel mogelijk van steeds vijf begrippen van een kaartje dat getrokken is te omschrijven. Hoe meer begrippen er goed geraden worden, des te meer vakjes je op het speelbord vooruit mag. Deze nieuwe editie bevat de modernste begrippen, waardoor het voor iedereen leuk is om mee te doen. Een echt familiespel, dus!

’30 Seconds’ is te koop bij Bol.com voor €29,95.

3. Escape Room: The Game

Spelers: 3 tot 5

Leeftijd: 16 – 99

Speeltijd: 60 minuten

Het begrip ‘Escape Room’ wordt steeds groter en steeds meer mensen willen het graag een keer ervaren. Opgesloten in een kamer en er zelf uit proberen te komen. De spanning kun je nu ook gemakkelijk in huis halen met dit bordspel van Identity Games. Samen krijg je zestig minuten de tijd om het raadsel op te lossen, te ontsnappen uit de gevangenis en bijvoorbeeld de atoombom te ontmantelen. Het is wel goed opletten, want niet elk raadsel is zo makkelijk als het misschien lijkt.

‘Escape Room: The Game’ is te koop bij Bol.com voor €31,95.

4. Ticket to Ride – Europe

Spelers: 2 tot 5

Leeftijd: 8 – 99

Speeltijd: 60 minuten

Met dit bordspel moeten spelers de routes op hun bestemmingsroute volbrengen. Dit doe je door het claimen van verbindingen tussen steden. Deze mag je alleen bouwen als je de juiste combinatie van kaarten bezit. Degene die de meeste punten heeft verzameld met zijn of haar treinnetwerk wint.

‘Ticket to Ride – Europe’ is te koop bij Bol.com voor €36,95.

5. Monopoly – Valsspelers Editie

Spelers: 2 tot 6

Leeftijd: 8 – 99

Speeltijd: 60 minuten

In tegenstelling tot andere spellen, is dit hét spel waar je vals mag spelen. Probeer stiekem veel vakjes vooruit te komen, terwijl jij andere spelers hier juist op betrapt. Koop vakjes, in huur en verdien heel veel geld. Het spel is afgelopen wanneer alle vakjes verkocht zijn en alle spelers weer op START staan. De winnaar is degene die het meeste geld heeft verdiend.

‘Monopoly – Valsspelers Editie’ is te koop bij Bol.com voor €29,95.

