Dit is de laatste deelnemer van Expeditie Robinson 2017

Ondanks dat het programma nog van start moet gaan, zijn we al weken in de ban van Expeditie Robinson. Wie zullen er op het eiland moeten zien te overleven, tegen elkaar strijden en verbondjes met elkaar sluiten? Vandaag werd tijdens de persviewing de allerlaatste kandidaat bekendgemaakt.

De laatste kandidaat is niemand minder dan Jorik Scholten – beter bekend als Lil’ Kleine.

Kandidaten die eerder bekend werden gemaakt zijn voormalig voetballer Richard Witschge, zijn dochter model Joëlle Witschge, musicalster Henk Poort, presentatrice Marieke Elsinga, acteur Roeland Fernhout, oud-voetbalinternational Anouk Hoogendijk, Penoza-acteur Niels Gomperts, televisiemaker Nicole Buch, musicalster Carolina Dijkhuizen, rapper Brace, presentatrice Shelly Sterk, comédienne Soundos El Ahmadi, zanger Danny Froger en YouTuber Kaj Gorgels. Naast BN’ers doen er dit jaar ook onbekende Nederlanders mee. Uit alle aanmeldingen werden honderd mensen geselecteerd die tegen elkaar mochten strijden voor een plek in de expeditie. De vier gelukkigen zijn Herold Dat, Carlos Platier Luna, Imke Wieffer en Marlé Janssen.

De presentatie is wederom in handen van Dennis Weening en Nicolette Kluijver. Expeditie Robinson is elke donderdag te zien bij RTL 5.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: iStock