Verzamel al je favoriete dancing queens, want we hebben dé ultieme plek voor een vriendinnenuitje voor je gevonden. In 2019 opent er namelijk een Mamma Mia Café in Londen.

ABBA all over

Het café is gecreëerd door voormalig ABBA-bandlid Björn Ulvaeus. Je kunt er onder meer genieten van heerlijk Grieks eten, terwijl professionele artiesten alle grote ABBA-hits live voor je zingen. Aan het eind van de avond verandert het cafe in een club waar je kunt meedansen (én -zingen) met je favoriete muziek, waaronder uiteraard alle klassiekers uit de populaire musical en films.

Oefenen, oefenen, oefenen

Ben jij een echte Mamma Mia-fan? Duik dan nu vast in de muziekarchieven, zodat je bij je eerste bezoek aan het café in Londen alle teksten en bijhorende danspasjes kunt dromen.

Bron: Grazia | Beeld: Still