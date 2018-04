Battle it out: 7x gezelschapsspellen die jouw vriendinnenavond nóg gezelliger maken

Je hoeft echt niet altijd de deur uit om een leuke avond te hebben met je vriendinnen. Nodig ze eens uit voor een spelletjesavond! Haal een hapje en een drankje in huis en stof je bordspellen af.

Een spelletjesavond klinkt misschien niet héél hip. Maar deze spellen halen het beste in je naar boven.

1. 30 Seconds

Sorry, zeiden we het beste in je naar boven halen? Nou, 30 Seconds doet het tegenovergestelde. De bedoeling van het spel is om binnen dertig seconden de begrippen op jouw kaartje te beschrijven aan je teamgenoot. Alleen dan kom je vooruit op het speelbord als een dobbelsteen geen roet in het eten gooit. Het belooft een hilarische avond te worden, want binnen een kwartier schreeuwen jullie de hele buurt bij elkaar. ‘Waarom snapt die ene vriendin je niet? Die aanwijzing was toch duidelijk genoeg.’ €29,95 via bol.com.

2. Weerwolven

Ben je met een groep van meer dan tien personen? Dan kunnen jullie gaan weerwolven! Nee, hiervoor hoef je niet het maanlicht op te zoeken in een mysterieus bos, want ook dit kan je vanuit je luie stoel doen. Iedereen krijgt aan het begin een kaartje met daarop een rol. De weerwolven proberen de onschuldige burger te vermoorden, maar die worden al snel tegengehouden door de ziener, de heks, de jager, cupido, het onschuldige meisje en de dief. Niet alle spelers redden het tot het eind. De winnaar is degene die de weerwolf op de brandstapel zet óf de weerwolven die de juiste mensen vermoorden. €9,95 via bol.com.

3. Mens erger je niet (voor volwassenen)

‘Mens erger je niet’ ken je vast nog wel vanuit je jeugd. Maar die spelregels zijn natuurlijk niet meer helemaal van deze tijd. Je kunt dus best instellen dat iedere keer dat er een pion wordt afgegooid de eigenaar een shotje moet drinken. Dat zorgt vast voor nog fanatiekere mensen en geïrriteerde gezichten aan het einde. Behalve bij de winnaar natuurlijk. €13,99 via bol.com.

4. Escape Room

Haal de geheimzinnige kamers en de spannende spelen naar je eigen huiskamer. Nee, je hoeft je niet op te sluiten in de badkamer om er vervolgens uit proberen te ontsnappen. Er is namelijk gewoon een bordspelvariant. In één uur moet je met cryptische aanwijzingen ontsnappen uit een gevangenis, een atoombom ontmantelen en het virus tegenhouden. €31,99 via bol.com.

5. Halli Galli

Halli Galli valt in dezelfde categorie als 30 Seconds. Het lijkt nog zo’n leuk spel, maar binnen een kwartier sla je als hardste op die bel. Dat mag natuurlijk alleen als er gelijke fruitstukken op tafel liggen, want anders moet je elke medespeler een kaart van de gedekte stapel geven. €13,99 via bol.com.

6. Stef Stuntpiloot

Stef Stuntpiloot is ontwikkeld als kinderspel, maar ook voor jouw vriendinnnenavond kan het perfect zijn. Bijgeleverd krijg je een soort kruis met vier wippen en een kippenhouder. En het is de bedoeling om de kippen van je tegenstander van het dak te spelen. Dit lijkt makkelijk, maar hilariteit gegarandeerd. €34,98 via bol.com.

7. Cards against Humanity

Nog niet genoeg inspiratie? Misschien ben je meer toe aan een kaartspel. Bij Cards against Humanity heb je twee kaarten: witte en zwarte. Op de zwarte kaarten staat een vraag en de andere spelers beantwoorden deze met een witte. Dit lijkt misschien wel héél simpel, maar door de grappige combinatie aan vragen en antwoorden kan het nog best leuk worden. €29,95 via bol.com.

Beeld: iStock