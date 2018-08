Scrollverslaafd? 6 x handige tips om af te kicken van sociale media

Veel socialmediabedrijven krijgen geregeld kritiek op de manier waarop ze hun pagina’s inrichten. Door bijvoorbeeld eindeloos scrollen mogelijk te maken, zouden ze verslaving in de hand werken. Daarom komen Facebook en Instagram (eigendom van Facebook) nu met maatregelen om gebruikers eraan te gaan herinneren hoeveel tijd ze besteden aan sociale media.

Handig dashboard

Een van de nieuwe functies is een ‘dashboard’ dat aangeeft hoeveel tijd je gemiddeld op het platform besteedt en precieze cijfers geeft over de laatste zeven dagen. Gebruikers kunnen daarnaast aangeven hoeveel tijd ze maximaal aan Facebook of Instagram willen besteden. Is die periode verstreken, dan krijgen ze een seintje. Tot slot kunnen gebruikers notificaties op de telefoon een tijdje op stil zetten.

Tips

Kun jij vaak ook niet stoppen met scrollen en zou je je socialmediagebruik graag minderen? We zetten een aantal tips voor je op een rij.

1. Bepaal je eigen grens

De eerste stap voor wie wil minderen is bepalen hoeveel tijd je op dagelijkse basis nu werkelijk spendeert op sociale media. Dit kun je bijvoorbeeld makkelijk berekenen met de app RealizD. Weet je wat de schade is? Dan kun je voor jezelf bepalen hoe lang je maximaal gebruik wil maken van sociale media. Door jezelf een realistisch limiet te geven, is de kans dat je je daar aan houdt aanzienlijk.

2. Lose the apps

Dankzij de apps van sociale mediabedrijven wordt gebruik maken van social kanalen ons bijzonder makkelijk gemaakt. Openen en go. Door (alle of de meeste van) dergelijke apps te verwijderen en het gebruiken van de verschillende kanalen minder toegankelijk voor jezelf te maken, moet je veel meer moeite doen om ze te bereiken. De ervaring leert: daar hebben we weinig zin in.

3. Weg met die meldingen

Het is logisch dat je doorklikt naar je apps wanneer je van iedere nieuwe post of elk ontvangen bericht een melding ontvangt. Door je notificaties uit te zetten en bijvoorbeeld op vaste momenten je sociale media te checken, verminder je je online aanwezigheid en zul je ontdekken dat je doorgaans niet eens zoveel mist wanneer je even niet gekeken hebt.

4. Ga andere dingen doen

Jezelf verliezen in het scrollen en daar hele avonden aan besteden is zonde van je tijd, toch? Bedenk daarom andere dingen die je leuk vindt om te doen in je vrije tijd, zoals lezen, afspreken met vriendinnen, sporten, naar de film, of een creatieve hobby. Hou jezelf bezig, neem je afspraak serieus en laat die telefoon eens lekker liggen.

5. Ga doelgericht te werk

Spreek met jezelf af dat je social-apps alleen opent wanneer je daadwerkelijk een doel hebt, zoals iets delen, opzoeken of een bericht aan een ander sturen. Je zult zien dat je het helpt wanneer je niet meer uit verveling of zelfs zonder er bij na te denken op je social kanalen rondhangt. De apps met een doel openen maakt het ook weer makkelijker om ze snel weer te sluiten.

6. Stel een tijdslot in

Door een vaste tijd te bepalen die je aan sociale media mag besteden, verminder je je gegarandeerd je socialmediagebruik. Dit kan behoorlijk wennen zijn, maar apps als Moment en Forest kunnen je hierbij helpen en het afkicken een stuk draaglijker maken.

