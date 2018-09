Bye zomer, dat was het dan: er is onstuimig herfstweer op komst

Het warme nazomerweer maakt vrijdag plaats voor onvervalst herfstweer. Er steekt een stevige (zuid)westelijke wind op. Op de Wadden kan het stormachtig waaien en volgens sommige computerberekeningen komt het zelfs tot storm.

Eerste storm op komst

Het is voor het eerst tijdens deze meteorologische herfst dat er kans is op storm. Zaterdag neemt de wind af, maar zondag komt er opnieuw veel wind te staan. Storm is ook dan een optie.

Wisselvallig

Vanaf vrijdag weten lagedrukgebieden vanaf de oceaan ons te bereiken. Hierdoor wordt de nazomerse warmte oostwaarts verdreven en komen we in frissere lucht terecht. De middagtemperaturen komen vanaf vrijdag uit op 16 á 18 graden. Bovendien wordt het wisselvallig met meer bewolking, regen en soms veel wind.

Flink afgekoeld

Vrijdag trekt in de nacht en ochtend een regenzone van west naar oost over het land. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden. In de middag is het afgekoeld naar slechts 16 graden en is kans op felle buien met een klap onweer.

Windkracht 9

De wind piekt waarschijnlijk in de ochtend en is dan aan zee en op de Wadden stormachtig (8 Bft.). Tijdens de ochtend draait de wind van zuidwest naar west. Sommige weermodellen berekenen zelfs tijdelijk windkracht 9. Wanneer het tot een uurgemiddelde 9 Bft. komt, is de eerste herfststorm van het jaar een feit. Of het zover komt is nu nog niet duidelijk.

Afwachten

Zaterdag start met een aantal buien en een stevige westenwind. Later op de dag wordt het rustiger en komt er meer ruimte voor de zon. Zondag zwelt de wind mogelijk weer aan, maar hoe hard het precies gaat waaien is nu nog onzeker. De computerberekeningen lopen sterk uiteen van slechts een matige wind tot een zware storm.

