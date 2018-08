Ondergoed-missers die voorkomen kunnen worden

Waarschijnlijk pak je s’ochtends aan ondergoed wat er voor het grijpen ligt en ben meer bezig met wat er overheen gaat. Daarom deze missers, die we allemaal weleens begaan:

Wit is niet altijd beter

Draag je in de zomer graag een witte broek of rok? Draag daar dan geen wit ondergoed onder, tenminste, als het doel is dat hetgeen je eronder draagt niet opvalt. Huidskleurig of rood (ja, rood) is beter.

Let op die labels

Veel fabrikanten naaien labels in broekjes en strings die soms bijna groter zijn dan het geval zelf. Knip ze eruit, of zorg in ieder geval dat je zeker weet dat er geen strook uit je broek hangt.

Yoga

Op elke straathoek is er inmiddels wel een yogastudio te vinden, en dus is de kans groot dat jij weleens in een yogabroek over straat loopt. Die leggings zitten heerlijk, maar zijn van zulke zachte stoffen gemaakt dat ze nog weleens door willen schijnen. Houd daar dus s’ochtends bij het aantrekken van je ondergoed rekening mee.

Max 3 dagen

Je BH hoef je niet iedere keer dat je ‘m draagt te wassen, maar als je ‘m drie keer aan hebt gehad is het wel tijd. Wil je dat je BH lang mee gaat? Draag ‘m dan nooit langer dan drie dagen achter elkaar, zo voorkom je dat-ie uitrekt. Koop je een nieuwe BH? Zorg dan dat-ie op het laatste haakje strak genoeg zit. Als BH door het dagen losser komt te zitten, kun je ‘m een haakje strakker doen.

Zomers geen kant

Sexy misschien zo’n kanten gevalletje, maar als het warm is kan het voor infecties zorgen. Trek in de zomer (en tijdens het sporten) dus zoveel mogelijk katoen aan.

Gebruik de spiegel

Tot slot, pak een handspiegeltje en check voordat je de deur uitgaat even voor de zekerheid of er aan de achterkant geen labels uithangen en of je een broek draagt die doorschijnt.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock