Op naar Ollolai! Italiaans tv-dorp nu al populair bij Nederlandse toeristen

Het Italiaanse dorpje Ollolai wordt overspoeld door Nederlandse toeristen die er een kijkje willen nemen naar aanleiding van het RTL4-programma Het Italiaanse dorp: Ollolai, waarin vijf Nederlandse koppels worden gevolgd terwijl ze hun huis van 1 euro opknappen.

Mag ik uw handtekening?

In het Sardijnse Ollolai kunnen bezoekers sinds kort een reality tour maken langs de 1 euro-huisjes. Burgemeester Efisio Arbau, initiatiefnemer van de actie om zijn vervallen dorp nieuw leven in te blazen, wordt door toeristen herkend op straat.

‘Het is nog nooit zo druk geweest’

“Ik snap hier nog steeds helemaal niets van. Het is onwerkelijk om op straat te worden aangeklampt, omdat mensen met je op de foto willen. Ik ben dan wel politicus, maar ook vrij verlegen”, vertelt hij aan het AD. “Ik wilde het leven van de inwoners van Ollolai verbeteren. Dat lijkt me gelukt. Het is hier nog nooit zo druk geweest. De economie heeft een behoorlijke oppepper gekregen.”

Hollandse mayo

Volgens inwoner Mario komen er zeker dertig toeristen per dag: “Normaal krijgen we dat aantal in een jaar.” Cafébaas Massimo heeft zelfs speciaal voor de Nederlanders mayonaise aangeschaft en heeft naar eigen zeggen nog nooit zo hard gewerkt. “Vorige week kreeg ik van één van mijn stamgasten – met een knipoog – het verwijt dat van de dertig mensen die aan de bar stonden, er slechts zes Italiaans waren.”

Nog net geen spookdorp

Vorig jaar, nog voordat het programma in de maak was, bezocht RTL Nieuws Ollolai al eens. Toen werd bekend dat de burgemeester als een soort wanhoopsdaad huizen voor 1 euro te koop aanbood om weer wat leven in de brouwerij te brengen. Daar heeft de zender met hun programma alvast mooi op ingehaakt. Bekijk het fragment in onderstaande video:

Het Italiaanse dorp: Ollolai wordt dagelijks om 21.30 uur uitgezonden op RTL4.

Beeld: iStock