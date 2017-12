Oh my: deze Oreo’s zijn gevuld met hazelnootpasta

Lepel jij Nutella het liefst rechtstreeks uit de pot en is jouw motto ‘een dag geen Oreo is een dag niet geleefd’? Dan ga je heel gelukkig worden, want Oreo heeft het beste van beide werelden samengebracht in één koekje.

Draaien, likken, dippen en dan opeten. Alleen de gedachte aan Oreo’s doen ons al watertanden. We kennen allemaal de klassieke variant, bestaande uit twee chocoladekoekjes met daartussen een laagje witte crème. Maar Oreo zou Oreo niet zijn als ze geen nieuwe smaken op de markt zouden brengen.

Chocopasta

De dubbele koekjes omhuld met een laagje chocolade heb je vast weleens in de schappen zien liggen, misschien heb je zelfs weleens de pindakaasvariant in je handen gehad. Maar er bestaat nu ook een ‘gouden’ variant met een laagje – houd je vast – hazelnootpasta ertussen. Nom!

Januari

De fabrikant van Oreo heeft aangekondigd dat de smaak vanaf januari in Amerika verkrijgbaar zal zijn, en hopelijk zijn wij dan ook gauw aan de beurt. Tot die tijd halen we de dubbele koekjes van elkaar af en smeren we er een dikke laag Nutella tussen. The next best thing, toch?

