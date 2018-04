Binge-alert! Deze films en series verschijnen in mei op Netflix

Ennn… wéér is er een maand voorbij. Terwijl we steeds vaker kunnen genieten van mooi, zonnig en warm lenteweer, zijn er in mei toch ook weer genoeg redenen om binnen te blijven. Er verschijnen namelijk veel nieuwe films en series op Netflix die je níet wil missen.

Agenda open, noteren maar!

Wij maakten een overzicht, zodat je precies weet wanneer je voor de tv op de bank (óf de laptop op de tuinbank, natuurlijk) moet ploffen komende maand.

De GVR (1-5-2018, animatie)

Only God Forgives (1-5-2018, crime/drama, met Ryan Gosling)

Amy (1-5-2018, documentaire, over Amy Winehouse)

Amour (1-5-2018, romantisch drama, met Isabelle Huppert)

The Best Exotic Marigold Hotel (1-5-2018, komedie/drama/romantiek, met Judi Dench en Bill Nighy)

Nebraska (1-5-2018, avontuur/komedie/drama, met Bruce Dern)

The Rain S01 (4-5-2018, thriller, met Iben Hjejle – Netflix Original)

Dear White People S02 (4-5-2018, komedie/drama, met Logan Browning – Netflix Original)

David Letterman with Tina Fey (4-5-2018, talkshow/komedie – Netflix Original)

Forgive Us Our Debts (4-5-2018, drama, met Claudio Santamaria)

End Game (4-5-2018, documentaire – Netflix Original)

Safe S01 (10-5-2018, thriller/drama, met Michael C. Hall – Netflix Original)

Bill Nye Saves the World S03 (11-5-2018, talkshow/komedie – Netflix Original)

The Kissing Booth (11-5-2018, komedie/romantiek, met Molly Ringwald)

Evil Genius (11-5-2018, crime/thriller/documentaire – Netflix Original)

Cargo (18-5-2018, drama/thriller, met Martin Freeman – Netflix Original)

The Toys That Made Us S02 (25-5-2018, documentaire/geschiedenis – Netflix Original)

Ibiza (25-5-2018, komedie/romantiek, met Gillian Jacobs – Netflix Original)

Trollhunters S03 (25-5-2018, animatie/avontuur/komedie – Netflix Original)

Sara’s Notebook (26-5-2018, thriller, met Belén Rueda)

Spotlight (29-5-2018, crime/drama/geschiedenis, met Mark Ruffalo en Rachel McAdams)

Unbreakable Kimmy Schmidt S04a (30-5-2018, komedie/drama, met Ellie Kemper – Netflix Original)

Supergirl S03 (Wekelijks, actie/avontuur/drama, met Melissa Benoist)

The 100 S05 (Wekelijks, drama/mysterie/sci-fi, met Eliza Taylor)

The Flash S04 (Wekelijks, actie/avontuur/drama, met Grant Gustin)

Arrow S06 (Wekelijks, actie/avontuur/crime, met Stephen Amell en Katie Cassidy)

The Originals S05 (Wekelijks, drama/fantasie/horror, met Joseph Morgan)

Dynasty S01 (Wekelijks, drama, met Elizabeth Gillies en Grant Show)

Riverdale S02 (Wekelijks, crime/drama/mysterie, met K.J. Apa en Lili Reinhart, seizoensfinale op 17 mei)

Designated Survivor S02 (Wekelijks, actie/drama/mysterie, met Kiefer Sutherland,seizoensfinale op 17 mei)

Lucifer S03 (Wekelijks, crime/drama/fantasie, met Tom Ellis)

