Fijn nazomerweer: na komend weekend loopt het kwik op tot 25 (!) graden

Afgelopen maanden hebben de weergoden ons getrakteerd op heerlijke, tropische temperaturen; des te meer missen we op dit moment de warme zonnestralen. Maar er is goed nieuws, want na het weekend loopt het kwik op tot maar liefst 25 graden. Over nazomerweer gesproken!

Lees ook: De laatste zomerdagen vieren we met deze fruitijsjes (en die maak je zo)

Met hier en daar wat motregen en de herfst in het verschiet, leek het erop dat we nu officieel afscheid hebben moeten nemen van de zomer. Niet gek voor de tijd van het jaar; tussen half september en november liggen de temperaturen zo rond de 17 graden. Maar dankzij de ex-orkaan Helene wordt het vanaf komende vrijdag een stuk warmer.

Prachtige dagen

Volgens Ben Lankamp van Weerplaza worden het prachtige dagen. ‘Het blijft droog met weinig wind’, aldus de meteoroloog. ‘Alleen in het weekend krijgen we te maken met een buitje, maar daarna hebben we heerlijk weer.’ Vooral dinsdag en woensdag wordt het – als we de voorspellingen mogen geloven – heerlijk vertoeven met temperaturen tot 25 graden.

Genieten!

Je kunt maar beter optimaal genieten van de komende warme dagen, want ze zullen volgens Lankamp niet lang aanhouden. ‘Het kan hierna een stuk wisselvalliger worden, maar dat blijft koffiedik kijken. Volgende week kunnen we daar meer over vertellen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock