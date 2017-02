Met hun keukengeheimen leert Dille & Kamille ons opnieuw koken

Niet iedereen loopt warm wanneer het over koken gaat. Sommigen wokken liever drie minuutjes een paar ons groente, anderen warmen een kliekje op. En hier op de redactie zijn er ook wat die nogal eens iets bestellen… De kookwinkel Dille & Kamille wil daar verandering in brengen met de lancering van hun Keukengeheimen. Dames, terug naar het fornuis!

Kant-en-klaar

We hebben het allemaal druk-druk-druk en dus blijft er vaak geen tijd meer over om ’s avonds zelf nog achter het fornuis te gaan staan. Hoe vaak geef jij toe aan kant-en-klare maaltijden, de afhaalchinees of een eetkoerier? Wees eerlijk, zo heb jij in no time een heerlijk potje voor je neus staan. Bespaart je heel wat tijd én moeite.

Slimme kooktips

Dille & Kamille probeert met Keukengeheimen (€ 12,95) ons opnieuw achter de potten en pannen te krijgen. Dit kookschriftje staat boordevol simpele basistechnieken en slimme kooktips. Zowel de beginnende als de meer ervaren thuiskok zal in dit boekje zijn gading vinden. Een musthave in elke keuken!

De illustraties in het boek zijn van Yvette van Boven. Haar kookprogramma Koken met Van Boven is sinds 22 februari weer elke maandag bij de VPRO op NPO 2 (20.25 uur) te zien.

Bestel Keukengeheimen nu!