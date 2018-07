Waarom de ‘Marietje’-reclame nóg schattiger is dan hij lijkt

Je kunt de televisie niet aanzetten of je ziet de ‘Marietje’-reclame van KPN minstens één keer voorbij komen? Welke Marietje? Je weet wel, het meisje dat ‘per ongeluk’ haar vader videobelt wanneer hij een presentatie voor een volle zaal aan het geven is.

Het echte verhaal

Je kunt bij deze reclame twee groepen onderscheiden. De ene groep kan het niet drooghouden bij het zien van de zakenman en zijn dochtertje en de andere groep vindt de reclame tenenkrommend. Bij welke groep je ook hoort, wanneer je het echte verhaal achter de reclame hoort, wordt-ie toch nog net wat schattiger.

Verrassing!

De hoofdpersoon, Yoeri van Alteren, is een echte ondernemer en ‘Marietje’ is ook echt zijn dochter. De ondernemer wist natuurlijk dat hij meedeed aan een commercial, maar hij wist niét dat zijn dochtertje ook een rol in de reclame zou spelen.

Archiefbeelden

Van tevoren werd de man verteld dat hij moest doen alsof hij in Mumbai was om te spreken over duurzaamheid. Op het scherm achter hem zouden archiefbeelden getoond worden. Dat vertelde hij in een interview met het AD. Het was voor hem dan ook écht een verrassing toen hij zijn dochtertje op het grote scherm zag. Zijn vrouw werkte zonder dat hij het wist ook mee aan de commercial en zorgde ervoor dat Marie aan de lijn kwam.

