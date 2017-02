Mannenzaken: ‘Laat dat lijf met rust en werk aan een sprankelende persoonlijkheid’

Het mooist aan jou? Je karakter. En vóór je ons nu uitlacht, dat liegen mannen niet. Natuurlijk, wil het oog ook wat. Maar het is zéker niet het belangrijkste. Dat hebben we uit betrouwbare bron vernomen. Mannen aan het woord:

Wij zijn ook maar mensen. Natuurlijk kijken we naar je lichaam. Dat gaat vanzelf, en kunnen we niet helpen. En nee, het kan geen kwaad als dat lijf enigszins prettig is geproportioneerd. Maar beweren dat je per se benen tot aan de hemel, een achterwerk als een nectarine, twee raketwerpers van borsten en een natuurlijk botoxmondje moet hebben om aan ons ideaalbeeld te voldoen, is klinkklare onzin. Wij kennen veel mannen die dol zijn op kleine borsten of een jongensachtig bipsje. Wij kennen mannen die zweren bij een maatje (en een pondje) meer, omdat ze nu eenmaal houden van een vrouw om lekker beet te pakken! Wij kennen mannen die onmiddellijk vallen voor een scheef tandje of een flinke neus.

En we kennen er veel – onder wie wijzelf – die platgaan voor een lieve, plagende of spottende lach, een ronduit geile of gelukkige blik, een zelfverzekerde verschijning en een open karakter. Want uiteindelijk kun je met een lekker lichaam niet praten, met dikke tieten niet lachen (nou ja, eventjes) en bij zo’n Kardashian-bil niet uithuilen. Schoonheid zit vanbinnen en wij mannen weten dat maar al te goed. Daarom nemen we verkering met jullie en niet met Barbie. En doen we dat per ongeluk toch, dan krijgen we daar al snel spijt van, want dat soort vrouwen zijn vaak onaardig en veeleisend.

Ja, ware schoonheid zit vanbinnen. Het is daarom zo jammer dat jullie je arme lichaam zo mishandelen, omdat wij jullie anders ‘niet mooi’ zouden vinden. Dat jullie hongeren en trainen tot jullie nog slechts bestaan uit botten en een sixpack. Terwijl het basisontwerp ‘vrouw’ nu juist voorziet in fijne vetkussentjes om de impact van ons harde mannenlichaam tot aanvaardbare proporties te dempen, wanneer wij samensmelten om de liefde te bedrijven! Wij zeggen: laat dat lijf met rust – nou ja, sport met mate en sla niet door – en werk vooral aan een sprankelende persoonlijkheid. Heb vertrouwen in je innerlijke schoonheid. Zo doen wij mannen het al sinds mensenheugenis en kijk eens hoe geweldig dát heeft uitgepakt!

De liefdespanters Marcel en Jan werkten beiden bij Playboy, maar zijn inmiddels freelance journalist. Jan maakt radio en schrijft columns. Marcel schrijft voor onder meer JFK en Volkskrant Magazine. Samen geven ze cursussen. Onlangs verscheen hun boek mannen: de waarheid, met columns (die eerder verschenen in Flair), succesrecepten en ultieme sekstips.