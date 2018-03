Vijf manieren waarop jouw sportkleding je work-out kan beïnvloeden 

Wat heb jij aan wanneer je een bezoekje brengt aan de sportschool? Tijdens het sporten vergeten veel mensen dat wat je aan hebt, heel veel invloed kan hebben op je training. Van je uitstraling tot het voorkomen van gênante momenten. Jouw outfit is vrij belangrijk om over na te denken voordat je er tegenaan gaat.

#1. Fake it till you make it

Het klinkt misschien een beetje cliché. Soms moet je zelfvertrouwen toch een beetje faken totdat je het je eigen maakt. Je sportoutfit kan hier zeker bij helpen. Wanneer jij je comfortabel voelt in wat je draagt, straal je dit ook uit. De één draagt liever donkere kleuren om ervoor te zorgen dat geen enkele zweetplek zichtbaar is. En de ander draagt graag opvallende kleuren om aan de wereld te laten zien dat ze er helemaal voor gaat.

#2. Veiligheid voorop

Binnen of buiten sporten? In de regen of wanneer de zon schijnt? In de kou rennen of tijdens een hittegolf? Over het algemeen kun je, zolang het veilig is, sporten ongeacht de weersomstandigheden. Tijdens deze situaties is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat je de juiste uitrusting draagt. Een ademende top is bijvoorbeeld essentieel tijdens warme dagen. Zo houd je niet alle warmte vast. Een sportbroek die goed aansluit op je lichaam is slim in de winter, want zo blijven je spieren warm. Wanneer je spieren niet warm zijn en dus soepel, vergroot je de kans op het verrekken van je spieren.

#3. Dress for success

Het klinkt logisch, kies de juiste kleding bij een specifieke activiteit. Rennen in een yoga-broek? De stof is niet specifiek gemaakt voor een dergelijk training. Hoogstwaarschijnlijk is deze dan ook niet zo zweetafvoerend als een renlegging. Voel jij je als de ultieme fitgirl in je sportlegging en bijpassend T-shirt? Dit kan er mentaal ook voor zorgen dat je meer in jezelf gelooft. Die twee extra kilometers? Die sprint je makkelijk in recordtijd.

#4. Zeker van je zaak

Wanneer je vaak in de sportschool staat, zie je het zeker wel eens gebeuren. Iemand gaat planken en, ja hoor, heeft mega inkijk. Een top die niet te strak zit, maar toch mooi aansluit, is voor iedere vrouw een must-have. Hetzelfde geldt voor shorts en broeken. Deze moeten een beetje stretch zijn. Lunges doen terwijl de stof te strak om je knieën zit is geen doen. En gaan squatten met een sportlegging die iets te laag afzakt wil je al helemaal niet.

#5. De was doe ik morgen

We kennen allemaal het excuus: vandaag kan ik niet sporten, want al m’n sportkleding zit in de was. Afhankelijk van hoeveel dagen per week je sport, is het handig om een extra setje in de kast te hebben. Je wilt niet naar de sportschool in kleding die al twee weken niet gewassen is. Is dit een excuus om te zeggen ‘dan vandaag maar niet’? Natuurlijk niet! Zorg ervoor dat je meer dan één complete outfit hebt, zodat dit niet langer een reden is om op de bank te blijven hangen.

Beeld: Myprotein, iStock