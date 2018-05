Ishtara koos voor een lotusbevalling: ‘De verloskundige had er nog nooit van gehoord’

Vooral in Australië en Nieuw-Zeeland is een lotusbevalling populair. Daarbij knip je de navelstreng niet door maar laat je ‘m opdrogen, waarna hij er vanzelf afvalt. Ook Ishtara (35) en haar vriend Amuktana gingen voor een lotusbevalling.

‘Sommige mensen vragen: ‘Is het vies? Gaat het niet stinken? En hoe doe je dat praktisch dan, als de baby nog vastzit?’ Wij wisten ook niet precies hoe het werkte, maar sinds Darshan op deze manier ter wereld is gekomen, zouden wij hier zeker nog een keer voor kiezen bij een volgend kind. Het was niet vies, het was juist heel mooi. Wij zien eigenlijk alleen maar voordelen aan de lotus-geboorte. De eerste keer dat ik erover hoorde, was van een vrouw uit Ibiza. Haar kinderen waren op deze manier ter wereld gekomen. Toen ik zelf zwanger werd, ging ik me er pas echt in verdiepen. Ik bestelde een Engels boek over de lotusbevalling en las er veel over op internet. Hoe meer ik erover te weten kwam, hoe sterker ik voelde dat dit ook echt iets voor ons zou zijn. Zo stond er bijvoorbeeld in dat

tijdens de celdeling het ene deel het kindje wordt en het andere deel de placenta.

Vanuit spiritueel perspectief kun je dus zeggen dat de placenta het tweelingbroertje of -zusje is van de baby. Dat greep me aan. De placenta is negen maanden bij de baby. Het verzorgt de baby, geeft het voeding en alle vitamines en mineralen. Wanneer je de navelstreng doorknipt, forceer je de baby dus om afstand te doen van iets wat eigenlijk heel belangrijk is. Daarna wordt de placenta gewoon weggegooid of gebruikt door de cosmetische industrie.

Spirituele instelling

Wij zijn spiritueel ingesteld en doen het liefst alles in ons leven op zo’n natuurlijk mogelijke manier. Bij een bevalling wordt vaak door de artsen op een bepaald moment ingegrepen. Er wordt ingeknipt, de vrouw krijgt een verdoving, de navelstreng wordt doorgeknipt. Allemaal dingen die ik liever niet wilde tijdens mijn bevalling. Natuurlijk, soms is het nodig om de baby op die manier veilig ter wereld te brengen. In dat geval kan het niet anders. Maar als het niet per se hoefde, wilden we zo veel mogelijk dingen op de natuurlijke manier laten verlopen.

Veel wetenschappelijk onderzoek naar de lotusgeboorte kon ik nog niet vinden, maar in de publicaties die ik wel had gevonden, las ik alleen maar positieve dingen. Doordat de placenta nog een paar dagen aan de baby vastzit, krijgt hij via de navelstreng nog de voedzame stoffen binnen die in de placenta zitten. Ook zouden baby’s met een lotusgeboorte rustiger zijn en stukken minder huilen dan andere baby’s. Ze zouden zich meer geborgen voelen dan andere kinderen omdat ze niet direct afstand hoeven te doen van hun navelstreng.’

Kruiden en rozenblaadje

‘De eerste keer dat ik er bij de verloskundige over begon, zag ik haar wel even fronsen. ‘Een lotusgeboorte, zei je?’ Ze had er werkelijk nog nooit van gehoord. En had ook geen idee wat ze ermee aan moest eigenlijk. Uiteindelijk zei ze dat ze met haar team moest overleggen of het mogelijk was. Maar voor mij was het duidelijk. Wat haar antwoord ook zou zijn, ik zou op deze manier bevallen. De maanden voor de bevalling was ik er veel mee bezig. Heel bewust koos ik voor het proces van een lotusgeboorte en ik deed alles wat nodig was ter voorbereiding. Ik kocht kruiden die je inneemt om ervoor te zorgen dat het bloeden van de baarmoeder sneller stopt. Ik zorgde ervoor dat er een vergiet en een schaal aanwezig waren om de placenta na de geboorte in op te vangen. En ik kreeg een mooi mandje waar we de placenta straks in konden leggen. Dat konden we dan naast het hoofdje van de baby neerzetten. Om te voorkomen dat het gaat ruiken en omdat het er mooi uitziet, las ik dat je rozen en rozentopjes en kruiden eroverheen kan gooien.’

Beeld: iStock