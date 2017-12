Leonieke: ‘Minder drinken, minder eten, vaker sporten. Halverwege maart denk ik: o ja, ik zou maat houden…’

Leonieke is hoofdredactrice van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem en Boris. Elke week selecteert ze de grappigste, schattigste en ontroerendste, maar vooral de leukste videofragmenten die je écht gezien moet hebben.

‘Om te gieren, om het maar in Gerard Jolings termen te houden! En het komt me allemaal niet onbekend voor. Minder drinken, minder eten, vaker sporten. Ik neem het me steeds weer voor en halverwege maart denk ik: o ja, ik zou maat houden… Eten is ook zo lekker! En een lekker drankje past er zó goed bij! Thuis is het ook zo gezellig: dat maakt het nog moeilijker om de deur uit te gaan om te sporten. Maar eruit gaan om iets te drinken met een vriendin, lukt vreemd genoeg wel.’

‘Ja hoor: tranen! Bij zulke fragmenten wil ik in het vervolg graag tissues bijgeleverd krijgen.’

‘Heel leuk dit. Echt een reden om het hele interview van prins Harry (mijn favoriet van het Britse koningshuis) met Obama op te zoeken. Een prins en een voormalig president, maar ook gewoon twee mannen die het gezellig hebben met elkaar. Het plezier hoor je er vanaf!’

Beeld: Shutterstock

