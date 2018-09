Voor velen van ons was ‘Jurassic Park’ een van de eerste spannende films die we zagen. De koppige dr. Grant, de charmante Malcolm en Tim en Lex, de broer en zus waarin je je prima kon verplaatsen. Oh ja, en al die dinosaurussen natuurlijk, die je op het puntje van je stoel lieten zitten. Nu kun je ‘Jurassic Park’ voor eenmaal opnieuw in de bioscoop zien.

Jubileum

De Amsterdamse bioscoop The Movies gaat de dino-blockbuster voor één keer opnieuw vertonen. Dit ter ere van het jubileum; het is zondag 30 september alweer 25 jaar geleden dat Jurassic Park in de Nederlandse bioscopen verscheen.

25 jaar geleden

Je kunt het je nu niet echt meer voorstellen, maar destijds gold Jurassic Park als een grote doorbraak voor special effects. Sterker nog, het geldt nog steeds als een van de meest succesvolle sciencefiction-avonturenfilms aller tijden. En zeg nou eerlijk, hoe cool was het idee van die miljardair om een pretpark met levende dinosaurussen te maken? Van T-Rex tot platvoet, hij wist het allemaal tot leven te brengen met het DNA dat ‘ie uit een mug zoog.

Jurassic Park: The Lost World

In 1997, vijf jaar na het eerste deel, verscheen de opvolger van Jurassic Park, tevens geregisseerd door Steven Spielberg. Daarop volgde in 2001 het derde deel. Sinds 2015 is er nieuw leven geblazen in de formule: Jurassic World verscheen toen. Momenteel draait Jurassic World: Fallen Kingdom (nog heel even) in de bioscoop, het derde deel van deze nieuwe reeks wordt in 2021 verwacht. Idee voor dit weekend: een Jurassic-marathon?

Jurassic Park draait zondag om 16:15 uur in The Movies in Amsterdam. Bekijk hieronder nog eens de trailer:

Beeld: Still