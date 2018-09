Yes! De eerste beelden van Boer Zoekt Vrouw

We moeten nog heel even geduld hebben, vanaf zondag 16 september kunnen we weer volop genieten van loeiende koeien, tikkende keukenklokken, modderige regenlaarzen en opbloeiende liefdes. Dan begint namelijk een nieuw seizoen van Boer Zoekt Vrouw.

Wil je ook alles opzuigen wat er al te zien valt? Dan hebben we hier een voorproefje van de eerste aflevering voor je. Daarin krijgen de boeren en boerinnen de ingestuurde brieven te lezen, en moeten ze de eerste tien kandidaten uitkiezen voor een kennismaking.

Heerlijke mix

De zoektocht naar de liefde belooft weer het oude vertrouwde recept te worden: een mix van ontroering, liefde en sóms wat onbegrip, als we Yvonne in de onderstaande video mogen geloven.

Bron: LINDAnieuws.nl | Beeld: ANP