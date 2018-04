Doe jij er alles aan om je Instagramaccount er zo mooi mogelijk uit te laten zien, houd je van Disney en ben je niet vies van een lekkere (zoete) snack op z’n tijd? Dan heb je nu nóg een reden om een tripje naar Disneyland te boeken, want daar vind je namelijk het meest Instagramwaardige eten ooit.

In Disneyland kun je je laten betoveren door magie, kennismaken met Mickey Mouse en in een van de vele attracties stappen, maar je kunt er óók terecht voor de mooiste snacks. Denk hierbij aan roze cupcakes in de vorm van Minnie Mouse, tosti’s geheel in stijl en ijsjes die minstens zo prachtig zijn.

Instagramaccount

Disneyland barst van de Instagramwaardige lekkernijen, zo wordt ook maar weer bewezen op het Instagramaccount @disneyeats. Hierop vind je alle snacks die je in de verschillende attractieparken van Disney te vinden zijn. Om je vingers bij af te likken!

