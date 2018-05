Inslaan! Deze huiswijn van HEMA sleept internationale prijs in de wacht

Dat dure wijn niet altijd de beste wijn is, blijkt maar weer uit de uitslag van de International Salute to Excellence Award. Daarin kwam de budgetwijn van HEMA als beste uit de test.

Lees ook: Met deze gadget drijf je deze zomer op een gigantische wijnfles

De droge witte huiswijn van HEMA heeft een internationale prijs in de wacht gesleept. De drie-euro-wijn werd verkozen tot ‘best value’ in de categorie ‘Frans wit’. De International Salute to Excellence Award werd uitgereikt tijdens de ‘World of Private Labe’ International Trade Show in de RAI in Amsterdam.

In totaal deden driehonderd private label-wijnen van 39 retailers wereldwijd mee in de strijd om de awards. De internationale jury bestond uit Masters of Wine, wijnschrijvers, sommeliers en retailexperts – waaronder enkele Nederlandse wijnexperts.

Voor een prikkie

Zoals we al zeiden is de wijn verkrijgbaar voor een prikkie, dus het inslaan kan beginnen. Voor een schamele drie euro scoor je de huiswijn in alle HEMA-filialen en via deze link.

Meer Nederlandse winnaars

Niet alleen de huiswijn van HEMA viel in de prijzen. Andere winnende wijnen uit Nederlandse schappen:

In de categorie ‘Beste rode wijn die buiten de traditionele wijngebieden geproduceerd is’: Southern Creek Prestige Shiraz

Verkrijgbaar bij Aldi voor € 4,69.

Verkrijgbaar bij Aldi voor € 4,69. In de categorie ‘Beste rode wijn’: Côtes du Rhône (AH Excellent Selectie)

Verkrijgbaar bij Albert Heijn voor € 6,99.

Verkrijgbaar bij Albert Heijn voor € 6,99. In de categorie ‘Beste rioja’: Viña Lorea Rioja Crianza (AH Excellent Selectie)

Verkrijgbaar bij Albert Heijn voor € 6,99.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.



Beeld: iStock