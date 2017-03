Hoe onzeker ben jij? (test invoegen)

Hè verdorie, waarom ben ik toch altijd zo onzeker, vroeg Flair-journaliste Otje van der Lelij zich af. Maar na een goed gesprek met een psycholoog, en zichzelf, weet ze nu: door mijn onzekerheid ben ik juist gekomen waar ik ben.

Wees blij met je onzekerheid!

Als ik psycholoog Tomas Chamorro-Premuzic, die het boek Zelfvertrouwen: onzekerheid en twijfel als bron van zelfvertrouwen en competentie schreef, mag geloven, moet ik juist blij zijn met mijn onzekerheid. Pardon? Hoe kan dat knagende gevoel iets positiefs zijn?

Decennialang is ons ingepeperd dat we zelfverzekerd moeten zijn. Zelfvertrouwen is dé weg naar een succesvol, roemrijk en gelukkig leven. Als je in jezelf gelooft, doen andere mensen dat ook en kun je alles bereiken wat je wilt. Toch?

Je bent je meer bewust van jezelf

Onzekere mensen zijn zich bewuster van hun beperkingen dan zelfverzekerde types. Ze hebben een realistischer beeld van zichzelf. Ze weten dat ze vals zingen, niet goed kunnen onderhandelen of geen leiderschapskwaliteiten bezitten. Mensen die blaken van zelfvertrouwen houden zichzelf een beetje voor de gek. Ze zien hun eigen realiteit vaak net iets zonniger in dan deze daadwerkelijk is. Volgens Chamorro-Premuzic is het veel beter de realiteit onder ogen te zien, ook al is die soms pijnlijk. Want dat kan een enorme impuls geven voor zelfverbetering. Onzekere mensen doen volgens Chamorro-Premuzic dan ook meer moeite om te leren, om boven zichzelf uit te stijgen. ‘Stel je moet een belangrijke presentatie geven. Je twijfelt of je wel genoeg van het onderwerp weet om er als deskundige iets over te vertellen. Deze onzekerheden werken uiteindelijk in je voordeel. Uit angst af te gaan op het podium zul je je grondiger voorbereiden, waardoor je presentatie uiteindelijk beter wordt.’ En interessant genoeg groeit hierdoor je zelfvertrouwen. Hoe competenter je wordt, hoe meer vertrouwen je in jezelf zult krijgen.

Betere versie van jezelf

Stel: je staat tussen mensen die je niet goed kent. Gesprekken lopen niet, je vindt geen aansluiting en bij elke opmerking sla je de plank mis. Je baalt van je onzekerheid, waardoor je helemaal vergeet te luisteren en niet mee kunt praten. Voilà: een vicieuze cirkel is geboren. Uit angst houd je je mond, waardoor je onkundig en gedesinteresseerd overkomt. Gedachtes waar je vervolgens weer over gaat piekeren. Achteraf ga je gefrustreerd naar huis, balend van jezelf. Veel mensen herkennen dit, in meer of mindere mate. Volgens Chamorro-Premuzic kun je hier toch een positieve draai aangeven. Dat je niet kunt meepraten kan simpelweg betekenen dat je vaardigheden mist: sociale vaardigheden of kennis. Mooi, want daar kun je aan werken. ‘Beschouw je onzekerheid als een goede vriend die iets te eerlijk is naar je smaak, maar die het beste met je voor heeft: hij wil je helpen jezelf te verbeteren. Het enige tegengif tegen laag zelfvertrouwen is om daadwerkelijk beter te worden, dus door vaardigheden te ontwikkelen, te oefenen met situaties en goed te kijken hoe anderen het doen.’ Op het moment suprême zelf adviseert Chamorro-Premuzic om te stoppen met navelstaren. Onze onzekerheden worden versterkt als we te veel aandacht besteden aan ons eigen ik. ‘Voel je je onzeker worden als je tussen andere mensen staat? Kijk dan niet te veel naar jezelf, maar focus je op anderen. Daar krijg je meer empathie van en je wordt er sociaal competenter van. En heel belangrijk: zie je onzekerheden als een signaal dat je nog ervaring moet opdoen, als stimulans voor groei.’

