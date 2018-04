Hóe lekker: je hebt nu ook een carpacciopannenkoek

Sushi met frikandel, frikandellenvlaai en zelfs een pannenkoek met frikandel speciaal: het leek er even op of dat we volledig geobsedeerd waren door frikandellen. Gelukkig komt het Gelderse Brinks Pannenkoeken uit Zeddam nu met een nieuwe topper op de kaart: de carpacciopannenkoek.

En ja, dat is dus echt een feestje. Het populaire maar bovenal heerlijke gerecht, wat meestal op een broodje of als voorgerecht besteld wordt, is nu dus ook in combinatie met een pannenkoek te verkrijgen. Klinkt in eerste instantie misschien een beetje vreemd, maar is echt heel erg lekker.

Getest

En wij kunnen het weten. Flairs Charissa heeft de pannenkoek namelijk al een keer eerder bij een eveneens Gelders pannenkoekenhuis in Buren mogen proeven. Net zoals bij de carpacciopannenkoek uit Zeddam was de lekkernij ook hier versierd met onder andere dingen als pijnboompitten, pesto en parmezaanse kaas. ‘Ik had zo mijn twijfels toen ik ‘m bestelde, maar mijn hemel; wat was-ie lekker.’

Niet te koud en niet te warm

Eigenaar Luc Peters van Brinks Pannenkoeken is dan ook maar wat blij dat hun nieuwste aanwinst op de menukaart zo in de smaak valt. ‘De kunst is om de carpaccio niet te koud of te warm te serveren. Dat lukt ons aardig. De carpacciopannenkoek staat al een poosje op de kaart en er wordt goed op gereageerd.’

Wij hebben inmiddels aardig trek gekregen. Jij ook?

Bron: Omroep Gelderland | Beeld: Facebook, iStock