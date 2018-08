In een oogopslag duidelijk: hier ben je onzichtbaar voor een vrachtwagenchauffeur

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: let op dat jij of je kind zich niet in de de dode hoek van een vrachtwagen bevindt.

Lees ook: Advies aan ouders: ‘Breng je kind niet weg in eerste schoolweek’

Met alle kinderen die weer naar school gaan of volgende week starten, vond politie Zeeland het een geschikt moment om het geheugen op te frissen.

Meteen duidelijk

Daarom dit plaatje waar je in één oogopslag de dode hoeken kunt zien.

Dode hoek bij een vrachtwagen: mensen in de vakken zijn NIET zichtbaar voor de chauffeur. Fietser/wandelaar, let op! pic.twitter.com/IMGaiHxeGM — Politie_Zeeland (@Politie_Zeeland) 30 augustus 2016

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter | Beeld: Hollandse Hoogte, Twitter