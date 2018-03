Hebben, hebben, hebben! Lidl lanceert een superbetaalbare jacuzzi

Ben jij wel toe aan een beetje ontspanning en heb je altijd al een jacuzzi gewild om urenlang in te liggen? Dan hebben we goed nieuws voor je, want bij Lidl kun je er vanaf volgende week één scoren. Voor een zacht prijsje, zoals we van de budgetsupermarkt gewend zijn.

Lidl blijft ons trakteren op de beste artikelen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de feestelijke rosé die in de schappen ligt? Of de modieuze regenjas die de supermarkt op de markt heeft gebracht in samenwerking met Heidi Klum? Nu voegt zich daar een jacuzzi aan het rijtje toe, die je vanaf 22 maart online op de kop kunt tikken voor een bedrag van 289 euro. Koop je ‘m liever in de winkel, dan kun je vanaf 29 maart je slag slaan.

Binnen en buiten

De jacuzzi is zowel binnen als buiten te gebruiken en biedt plek voor vier personen. Kun je er dus een gezellige vriendinnenavond van maken, mét de roze sprankelwijn die je ook bij Lidl vindt. Cheers!

Bron & beeld: Lidl, iStock