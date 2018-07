Heb jij ‘m gezien? 10x de meest hilarische tweets over de bloedmaan

Gisteren was het dan zover: tussen 21.30 en 22.30 uur zou er een bijzonder natuurverschijnsel te zien zijn, de knalrode ‘bloedmaan’. Met de aarde precies tussen de zon en de maan in waren we getuigen van een totale maansverduistering. En niet zomaar een maansverduistering, maar de langste van de 21e eeuw. Best wel bijzonder dus. Gezien het een prachtige (en plakkerige) zomeravond was, werd de bloedmaan op veel plekken gespot. Maar helaas toch niet overal, en dat leverde een aantal hilarische tweets op.

De totale verduistering van vrijdag begon om 21.30 uur. Rond die tijd kwam de maan ook op, ook al duurde het nog even voordat hij zichtbaar werd. Het hoogtepunt van de bloedmaan werd verwacht om 22.22 uur, waarna de volledige eclips eindigde om 23.14 uur. Daarna duurde het nog wel twee uur voordat de maan volledig uit de schaduw van de aarde was.

Welke bloedmaan?

Niet iedereen was even geduldig of kon de maan goed zien door de bewolking. Dat bleek wel uit de reacties op Twitter. Lees vooral mee:

Wachten op de #bloedmaan voelt een beetje als wachten op de dag waarop je wakker wordt en ontdekt dat er opeens een miljoen op je bankrekening staat. pic.twitter.com/WAs0SiysE5 — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) July 27, 2018

WoW ….. bijzonder he ! pic.twitter.com/RqBxN6XNhV — Fred van Leer (@FredvanLeer) July 27, 2018

Nog nooit een #bloedmaan in het echt gezien, maar ik vind hem indrukwekkend. pic.twitter.com/yAzeNfvyiV — Ralf (@RalfCrutzen) July 27, 2018

Al twee maagden en de kat van de buren geofferd en nog geen #bloedmaan Het is wel #bloedheet — FiftyShadesofKolonel (@Charcastisch) July 27, 2018

Ik zag opeens vet mooi warm licht buiten dus dacht omg #bloedmaan

Maar het was de buurman die de lamp in zijn schuur aandeed. — Bart Vanderwaal. (@Brtvdwww) July 27, 2018

Gelukkig is de maan op veel plekken wél gesignaleerd én vastgelegd. Geniet even mee:

Nog even terugkijken naar de #bloedmaan vanuit Peize in Drenthe. (met silhouette van een ooievaar!). Foto: Goine Thedinga. pic.twitter.com/X64tbQw2SQ — MeteoGroup-Weer.nl (@MeteoGroupWeer) July 28, 2018

